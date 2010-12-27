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Петербургский официант лишился телефонов за 60 тысяч
Сегодня, 20:05
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TretyakovaS

Петербургский официант лишился телефонов за 60 тысяч

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Похитителя дорогой техники разыскивает полиция.

Петербургская полиция разыскивает злоумышленников, похищающих смартфоны у людей. Об этом сообщает "78" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. 

Вечером 9 февраля в полицию обратился молодой человек, работающий официантом. По его словам, неизвестный умыкнул со стойки администратора в кафе на бульваре Новаторов два смартфона iPhone и Sony. Ущерб был оценен в 62 тысячи рублей. 

В тот же день к правоохранителям обратился 24-летний гражданин Кореи. Он рассказал, что из его номера в отеле похитили телефон LG стоимостью 1000 долларов.

Проводится проверка. 

Теги: криминал, новости петербурга, новости спб, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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