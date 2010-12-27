Петербургский официант лишился телефонов за 60 тысяч

Похитителя дорогой техники разыскивает полиция.

Петербургская полиция разыскивает злоумышленников, похищающих смартфоны у людей. Об этом сообщает "78" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Вечером 9 февраля в полицию обратился молодой человек, работающий официантом. По его словам, неизвестный умыкнул со стойки администратора в кафе на бульваре Новаторов два смартфона iPhone и Sony. Ущерб был оценен в 62 тысячи рублей.

В тот же день к правоохранителям обратился 24-летний гражданин Кореи. Он рассказал, что из его номера в отеле похитили телефон LG стоимостью 1000 долларов.

Проводится проверка.