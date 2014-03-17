Петербургский ныряльщик после купания взобрался на туристический катер

Горожане заметили в Фонтанке пловца. Любитель водных процедур под аплодисменты поднялся на курсирующий катер и отправился в путь вместе с туристами.

Петербуржец не выдержал жары и прыгнул с туристического катера прямо в Фонтанку. Приняв водные процедуры, ныряльщик вернулся на судно и продолжил путешествие по рекам и каналам города. Об этом сообщили свидетели произошедшего в сообществе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" 12 июня.

Мужчина спрыгнул с катера в реку и начал плескаться в воде. Все это время катер ждал любителя острых ощущений. Когда пловец завершил сеанс водных процедур, он вернулся на судно под аплодисменты туристов и продолжил экскурсионный маршрут.

Ранее на Piter.tv сообщили, что эксперты не рекомендуют купаться в водоёмах Петербурга. Так, на 26 мая специалисты отобрали 144 пробы воды на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели. В Роспотребнадзоре заявили, что все пляжи не соответствуют требованиям санитарного законодательства.

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