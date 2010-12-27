Петербургский миллиардер лишился счетов в банках и недвижимости

Суд арестовал счета мужчины на общую сумму 3 млрд рублей.

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти арестовал счета бизнесмена Александра Кашина по делу о банкротстве инвестиционной компании "Энергокапитал". Постановление опубликовали в картотеке арбитражных дел.

Суд наложил арест на счета Кашина в российских банках, а также ограничительные меры на доли в принадлежащих ему компаниях, недвижимости и паи в земельном кооперативе. Общая сумма составляет 3 млрд рублей.

Дело в том, что у "Энергокапитала" отозвали лицензию в 2015 году. Тогда компанию обвинили в манипулировании акциями ПАО "Ленэнерго", а в 2016 признали банкротом. На счетах клиентов осталось около 3 млрд рублей. С 2017 года бизнесмена требовали привлечь к субсидиарной ответственности на эту сумму, но инстанции отклонили иск кредиторов. Теперь Арбитражный суд Северо-Западного округа вновь занялся этим делом и вернул иск в первую инстанцию.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что у юбиляра украли 150 тысяч рублей в ресторане на Октябрьской набережной.

Фото: pixabay.com