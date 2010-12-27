  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
У юбиляра украли 150 тысяч рублей в ресторане на Октябрьской набережной
Сегодня, 9:34
54
Cherepanov

У юбиляра украли 150 тысяч рублей в ресторане на Октябрьской набережной

0 0

Виновнице торжества подарили деньги, которые куда-то исчезли на выходе из заведения.

В понедельник, 19 августа, в полицию Невского района поступила информацию о воровстве в ресторане на Октябрьской набережной. У 50-летней женщины пропали 150 тыс. рублей, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Потерпевшая рассказала, что несколько дней назад она отмечала в ресторане юбилей. На празднике ей подарили внушительную сумму денег, которая куда-то испарилась на выходе из заведения.

На данный момент полиция проверяет полученную информацию.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что трое неизвестных избили и ограбили петербуржца на улице Генерала Симоняка.

Фото: Pixabay

 

 

Теги: воровство в ресторане, криминал спб, невский район, октябрьская набережная, преступление спб
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии