У юбиляра украли 150 тысяч рублей в ресторане на Октябрьской набережной

Виновнице торжества подарили деньги, которые куда-то исчезли на выходе из заведения.

В понедельник, 19 августа, в полицию Невского района поступила информацию о воровстве в ресторане на Октябрьской набережной. У 50-летней женщины пропали 150 тыс. рублей, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Потерпевшая рассказала, что несколько дней назад она отмечала в ресторане юбилей. На празднике ей подарили внушительную сумму денег, которая куда-то испарилась на выходе из заведения.

На данный момент полиция проверяет полученную информацию.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что трое неизвестных избили и ограбили петербуржца на улице Генерала Симоняка.

Фото: Pixabay