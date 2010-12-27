Трое неизвестных избили и ограбили петербуржца на улице Генерала Симоняка

Пострадавший лишился сумки, денег и мобильного телефона.

В понедельник, 19 августа, в Кировском районе избили и ограбили 40-летнего мужчину. Трое преступников напали на него у дома №1 по ул. Генерала Симоняка и скрылись сразу после содеянного. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Пострадавший лишился сумки, денег и мобильного телефона. Из-за полученных травм мужчину госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

На данный момент полиция возбудила уголовное дело за грабеж и приступила к розыску злоумышленников. За такое преступление наказывают пятилетними принудительными работами или лишением свободы на срок до семи лет.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что участнику жестокой драки на проспекте Металлистов грозит тюремное заточение.

Фото: Pixabay