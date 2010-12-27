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Трое неизвестных избили и ограбили петербуржца на улице Генерала Симоняка
Сегодня, 9:21
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Cherepanov

Трое неизвестных избили и ограбили петербуржца на улице Генерала Симоняка

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Пострадавший лишился сумки, денег и мобильного телефона.

В понедельник, 19 августа, в Кировском районе избили и ограбили 40-летнего мужчину. Трое преступников напали на него у дома №1 по ул. Генерала Симоняка и скрылись сразу после содеянного. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Пострадавший лишился сумки, денег и мобильного телефона. Из-за полученных травм мужчину госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

На данный момент полиция возбудила уголовное дело за грабеж и приступила к розыску злоумышленников. За такое преступление наказывают пятилетними принудительными работами или лишением свободы на срок до семи лет.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что участнику жестокой драки на проспекте Металлистов грозит тюремное заточение.

Фото: Pixabay

Теги: кировский район, криминал спб, преступление спб, улица генерала симоняка
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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