Участнику жестокой драки на проспекте Металлистов грозит тюремное заточение

Обвиняемый набросился на жертву с кулаками у дома №122.

В понедельник, 19 августа, в Калининском районе возбудили уголовное дело против 38-летнего мужчины. По данным следствия, двумя дня ранее он жестоко избил своего 48-летнего товарища на проспекте Металлистов. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Ссора между двумя мужчинами началась у дома №122. Обвиняемый вышел из себя и набросился на жертву с кулаками. Пострадавшего пришлось госпитализировать в тяжелом состоянии.

Уголовное дело возбудили за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. На данный момент злоумышленник находится под подпиской о невыезде. Он может лишиться свободы на срок до восьми лет.

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