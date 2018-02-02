Видео: в Telegram появились стикеры петербургского метро

Петербургский метрополитен создал фирменные стикеры для Telegram.

Метрополитен Санкт-Петербурга запустил серию фирменных стикеров для Telegram, об этом стало известно сегодня, 2 февраля.

"Друзья, у нас появились фирменные стикеры группы Метро Петербурга! Быстро, удобно, информативно", - сообщили в Telegram канале. Также была опубликована ссылка, по которой можно приобрести интересные стикеры, связанные с петербургским подземкой.

Теперь с помощью них можно сообщать о том, что станция метро в очередной раз закрыта или открыта. Также удобно оповестить собеседника о своем местоположении в подземке.

Фото, видео: Piter.tv