Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Картина дня
Сегодня, 12:30
0
Shdaria
285
Код вставки плеера

Видео: в Telegram появились стикеры петербургского метро

0
 
 

Петербургский метрополитен создал фирменные стикеры для Telegram.

Метрополитен Санкт-Петербурга запустил серию фирменных стикеров для Telegram, об этом стало известно сегодня, 2 февраля. 

"Друзья, у нас появились фирменные стикеры группы Метро Петербурга! Быстро, удобно, информативно", - сообщили в Telegram канале. Также была опубликована ссылка, по которой можно приобрести интересные стикеры, связанные с петербургским подземкой.

Теперь с помощью них можно сообщать о том, что станция метро в очередной раз закрыта или открыта. Также удобно оповестить собеседника о своем местоположении в подземке.

 Фото, видео: Piter.tv

Теги: новости петербург , новости спб , стикеры петербургского метро , стикеры питер , телеграм стикеры метро
Категории: Лента новостей Новости СПб Картина дня

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5