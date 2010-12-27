Петербургский метрополитен установил защиту от Роскомнадзора

Петербургский метрополитен защитил интернет-связь до 31 марта следующего года.

Петербургская подземка заказала виртуальную частную сеть VPN для защиты интернет-связи. На сайте госзакупок опубликована информация о том, что петербургский метрополитен начал оснащение VPN-каналами с санатория "Балтийский берег". Контракт стоимостью 246 тысяч рублей подписан с компанией "Вест колл СПб". Согласно документам, частная сеть нужна для обмена информацией между объектами метрополитена, а также для комфорта отдыхающих в части расширения возможностей доступа в сеть Интернет. VPN-защита будет действовать до 31 марта 2019 года.

В связи с сегодняшней ситуацией с Telegram, виртуальные частные сети находятся на пике востребованности для доступа к Telegram. В свою очередь, Роскомнадзор внес в запретный реестр 18 VPN и прокси-серверов, но их владельцам Павел Дуров будет выплачивать миллионные гранты. В настоящее время Telegram продолжает работать.

Фото: Pixabay