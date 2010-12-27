Петербургский метрополитен остался без тренеров по досмотру пассажиров

Петербургский метрополитен отменил конкурс по поиску компании, которая могла бы обучить сотрудников службы контроля досмотру пассажиров. На сайте госзакупок 3 октября появилось извещение об отмене поиска поставщика. Такое решение объяснили недоработкой документации.
Отмена конкурса была связана так же с претензиями и вопросами самих кандидатов. Например, их насторожило то, что заказчик предусматривает обучение с использованием определенных технических средств, в то время как в законе «об образовании» выбор пособия всегда остается за образовательным учреждением. Так же подрядчикам не понравилось то, что в договоре стороной заказчика не является отдельный сотрудник, как это должно быть по законодательству.
Напомним, что конкурс был объявлен 27 сентября и должен был продлится до 20 октября 2017 года. В нынешнем году в планах метрополитена было провести обучение 215 человек, а в следующем еще 609. Для начала на обучение было решено выделить 5 млн. Такая потребность связана с тем, что на данный момент сотрудники службы контроля предприятия не имеют права проводить досмотр, так как у них отсутствует соответствующая аттестация.