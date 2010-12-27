Петербургский метрополитен остался без тренеров по досмотру пассажиров

Метрополитен отменил свой конкурс по поиску подрядчиков на обучение работников правилам проведения досмотра пассажиров.

Петербургский метрополитен отменил конкурс по поиску компании, которая могла бы обучить сотрудников службы контроля досмотру пассажиров. На сайте госзакупок 3 октября появилось извещение об отмене поиска поставщика. Такое решение объяснили недоработкой документации.

Отмена конкурса была связана так же с претензиями и вопросами самих кандидатов. Например, их насторожило то, что заказчик предусматривает обучение с использованием определенных технических средств, в то время как в законе «об образовании» выбор пособия всегда остается за образовательным учреждением. Так же подрядчикам не понравилось то, что в договоре стороной заказчика не является отдельный сотрудник, как это должно быть по законодательству.

Напомним, что конкурс был объявлен 27 сентября и должен был продлится до 20 октября 2017 года. В нынешнем году в планах метрополитена было провести обучение 215 человек, а в следующем еще 609. Для начала на обучение было решено выделить 5 млн. Такая потребность связана с тем, что на данный момент сотрудники службы контроля предприятия не имеют права проводить досмотр, так как у них отсутствует соответствующая аттестация.