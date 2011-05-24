Петербургский фотограф птиц Антон Кубышкин: "важно контролировать каждую деталь"

Одна из самых сложных задач, рассказывает фотограф, навести фокус на непредсказуемых моделей.

Петербургский фотограф птиц Антон Кубышкин рассказал о том, что нужно знать и уметь, чтобы запечатлеть птицу на камеру. Об этом пишут "Невские новости".

В Ломоносовском районе днем 22 октября Кубышкин сфотографировал Редкую усатую синицу, занесенную в Красную книгу Ленобласти. Предположительно, в объектив попала самка, у которой один ус. Обычно самки этого вида их не имеют, а самцы носят по два уса. Как рассказывает Кубышкин, это увлечение, которое требует свободного времени и умения ждать, видеть, замечать, тут важно контролировать каждую деталь.

Одна из самых сложных задач, рассказывает фотограф, навести фокус на непредсказуемых моделей. Не менее важны знания, за счет которых удается ориентироваться на местности, находить нужных птиц. Однако все это зачастую приобретает особое значение лишь в случае везения.

Для съемки птиц лучше всего подходит матрица с большим показателем мегапикселей. Кубышкин пользуется камерой в 32 мегапикселя, что нередко спасает его при обрезке фото. Таким образом, чтобы делать хорошие кадры, подытожил он, нужен фотоаппарат, практический опыт, контроль над эмоциями, внимательность и удача.



Фото: Вконтакте / Птицы СПб и России / Антон Кубышкин