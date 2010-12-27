Петербургский депутат предложила взять под контроль уровень запаха на городских свалках

Депутат "Справедливой России" предложила оценивать не только химический состав на свалках и промышленных предприятиях, но и запах.

Депутат фракции "Справедливая Россия" Надежда Тихонова выступила с инициативой по оценке качества атмосферного воздуха на петербургских промзонах и свалках. При этом оцениваться будет не только химический состав, но и запах. Соответствующее постановление опубликовали на сайте правительства.

Тихонова разработала проект поправок в федеральный закон "Об охране атмосферного воздуха". По предложению депутата, в городе будет введен региональный норматив запаха в целях государственного регулирования воздействия хозяйственной или другой деятельности на окружающую среду. Норматив будет устанавливать городская администрация.

Такая мера позволит объективно оценивать условия проживания граждан в микрорайонах, которые находятся рядом с заводами, полигонами и иными предприятиями, где может быть загрязнен воздух. Тихонова обратила внимание, что многие петербуржцы периодически жалуются на неприятный воздух.

Если Законодательное собрание Петербурга поддержит закон, его направят на рассмотрение Государственной Думы, после чего он может стать федеральным законом.

Фото: gov.spb.ru