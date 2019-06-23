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Петербургский бизнесмен Трабер не признал вину в организации наемного убийства
Сегодня, 14:57
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Петербургский бизнесмен Трабер не признал вину в организации наемного убийства

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Бизнесмен Илья Трабер не признал вину по уголовному делу о заказном убийстве депутата Александра Петрова. Об этом РИА Новости сообщил его адвокат Игорь Сочиянц.

Защитник заявил, что его подзащитный отвергает предъявленные обвинения и считает их необоснованными. В среду Мосгорсуд рассмотрел жалобу на ранее избранную меру пресечения, однако оставил ее без удовлетворения. В результате предприниматель продолжит находиться в следственном изоляторе.

По версии следствия, Илья Трабер проходит обвиняемым по делу об убийстве депутата Александра Петрова, которое было совершено в 2020 году. Расследование ведет центральный аппарат Следственного комитета России.

Ранее мы рассказывали о том, что полиция задержала стрелка возле кафе во Всеволожске. 

Фото: Piter.TV 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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