Петербургский бизнесмен Трабер не признал вину в организации наемного убийства

Бизнесмен Илья Трабер не признал вину по уголовному делу о заказном убийстве депутата Александра Петрова. Об этом РИА Новости сообщил его адвокат Игорь Сочиянц.

Защитник заявил, что его подзащитный отвергает предъявленные обвинения и считает их необоснованными. В среду Мосгорсуд рассмотрел жалобу на ранее избранную меру пресечения, однако оставил ее без удовлетворения. В результате предприниматель продолжит находиться в следственном изоляторе.

По версии следствия, Илья Трабер проходит обвиняемым по делу об убийстве депутата Александра Петрова, которое было совершено в 2020 году. Расследование ведет центральный аппарат Следственного комитета России.

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Фото: Piter.TV