В Петербурге предприниматели могут быть оштрафованными за сокрытие данных о мусоре

В Петербурге будут штрафовать предпринимателей, которые скрывают или дают ложную информацию об обращении с мусором.

Петербургских предпринимателей будут штрафовать за утаивание или искажение информации об обращении с мусором. С этой инициативой выступили в городском парламенте.

Разработчиком проекта закона выступил единоросс Александр Тетердинко. По его словам, в настоящее время от индивидуальных предпринимателей и юрлиц необходимо представление информации об обороте отходов хозяйственной деятельности. Однако стоит заметить, что ответственность за сокрытие или искажение об этом не прописана. Поэтому предлагается внести поправки в закон "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге".

Штраф для должностных лиц может будет от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц - от 250 до 400 тысяч.