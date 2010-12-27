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В Петербурге предприниматели могут быть оштрафованными за сокрытие данных о мусоре
Сегодня, 17:34
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Shdaria
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В Петербурге предприниматели могут быть оштрафованными за сокрытие данных о мусоре

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В Петербурге будут штрафовать предпринимателей, которые скрывают или дают ложную информацию об обращении с мусором.

Петербургских предпринимателей будут  штрафовать за утаивание или искажение информации об обращении с мусором. С этой инициативой выступили в городском парламенте.

Разработчиком проекта закона выступил единоросс Александр Тетердинко. По его словам, в настоящее время от индивидуальных предпринимателей и юрлиц необходимо представление информации об обороте отходов хозяйственной деятельности. Однако стоит заметить, что ответственность за сокрытие или искажение об этом не прописана. Поэтому  предлагается внести поправки в закон "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге".

Штраф для должностных лиц может будет от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц - от 250 до 400 тысяч.

Теги: новости спб , предпринимателей будут штрафовать за мусор , штраф за мусор
Категории: Лента новостей Новости СПб

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