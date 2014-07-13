VR-терапия официально включена в арсенал петербургских психиатров для лечения тревоги и депрессии

В психоневрологическом диспансере Василеостровского района пациенты уже проходят лечение с помощью технологий виртуальной реальности.

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга официально включил VR-терапию в перечень методов лечения тревожных и депрессивных расстройств. Как сообщает ведомство, технология виртуальной реальности уже применяется в психоневрологическом диспансере №1 Василеостровского района и показывает высокую эффективность.

Современный ритм жизни порождает массовый запрос на помощь при стрессе, внутреннем напряжении и фобиях, и теперь помощь выходит на новый уровень. Комитет здравоохранения Санкт-Петербурга

По словам медицинского психолога ПНД №1 Вероники Риковской, технология позволяет создавать для пациентов контролируемые виртуальные среды, где они могут безопасно работать со своими страхами. Люди все чаще обращаются к нам с жалобами на тревогу, депрессию, панические атаки, но мы успешно помогаем им с этим справляться, подчеркнула специалист.

Виртуальная реальность используется для моделирования различных стрессовых ситуаций — полета на самолете, публичного выступления или нахождения на высоте. Это позволяет пациентам постепенно, под контролем специалистов, научиться преодолевать фобии и управлять своими эмоциональными реакциями. Метод VR-терапии особенно эффективен при лечении пациентов с паническими атаками, социофобией и посттравматическими расстройствами. В ближайшее время комитет по здравоохранению планирует расширить применение технологии в других медицинских учреждениях города.

Видео: Telegram / Комздрав СПб