Петербургские теплоэнергетики рассказали о предстоящих температурных испытаниях

Горожанам рекомендуют быть внимательными и осторожными в эти дни на улицах.

В понедельник, 25 марта, в Медиацентре Правительства Северной столицы прошла конференция, которая была посвящена испытаниям тепловых сетей на максимальную температуру. Представители АО "Теплосеть Санкт-Петербурга", ГУП "ТЭК СПб" и ООО "Петербургтеплоэнерго" рассказали Piter.TV о подготовке к испытаниям.

По словам специалистов, подобное мероприятие является обязательным при подготовке к отопительному сезону. Благодаря испытаниям возможно оценить способность сетей нести необходимые нагрузки.

Сама цель испытания- убедиться в надежности работы компенсирующих устройств трубопроводов. И также выявить участки трубопроводов со скрытыми дефектами отметил главный инженер АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" Антон Свиридов

Тестирование пройдет с 27 марта по 25 апреля в большинстве районов Северной столицы. Горожанам рекомендуют быть внимательными и осторожными в эти дни на улицах.

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Видео:Piter.TV