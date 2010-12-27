Петербургские спортсмены с инвалидностью взяли бронзу на турнире по бочча

Петербургская команда по бочча среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата взяла бронзу в общекомандном зачете Кубка России по Тульской области , золото в парном разряде и серебро в одиночном.

В Петербурге команда по бочча среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата взяла бронзу в общекомандном зачете Кубка России по Тульской области. Помимо этого, команда взяла золото в парном разряде и серебро в одиночном. Об этом пишет "Росбалт".



Состязания проходили в городе Алексин с 10 по 15 ноября. На Кубке России за победу боролись 70 спортсменов из 16 регионов. Были разыграны медали в восьми видах программы по классам: пять комплектов наград в индивидуальном зачете, один в тройке, и два в парах.



Петербург представили девять спортсменов: Александр Мичурин, Иван Бакаидов, Анастасия Ижнина, Денис Ларионов, Алексей Архипов, Тамара Шульман, Виталий Васильев, Дарья Адонина и Ксения Кудрявцева.



Команда с Невы взяла бронзу в общекомандном зачете. Также "золото" взяла пара Дарья Адонина и Александр Мичурин в классе ВС4 (игроки имеют тяжелую форму нарушения двигательных функций всех четырех конечностей, затруднен контроль туловища). С "серебром" с соревнований уехала Тамара Шульман - спортсменка в классе BC5 (у игроков этого класса наименее выраженные поражения опорно-двигательного аппарата).

