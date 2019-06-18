Петербургские рестораны попали в рейтинг лучших в мире

Среди них ресторан Матильды Шнуровой.

Во вторник, 18 июня, стало известно о том, что три российских ресторана попали в список самых лучших в мире. Ежегодный рейтинг составляет уважаемое британское издание The World"s Best Restaurants.

Так, три строчки во "вкусном" списке заняли российские заведения: московский Selfie и петербургские Harvest и "Кококо". Напомним, что последним заведением владеет экс-жена лидера группировки "Ленинград" Матильда Шнурова. Она поделилась хорошей новостью в своем Instagram. Матильда сообщили подписчикам, что ресторан занял 104 место.

Напомним, что рейтинг The World"s Best Restaurants публикуется двумя частями. Жюри выставляет сначала места с 51-го по 100-е, позже гурманы объявляют топ-50. Отметим, что в 2019 году критики расширили рейтинг до 120 мест.

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Видео:Alex Shilov/YouTube