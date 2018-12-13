Петербургские предприятия обязали высадить по одному дереву

Планируется, что в Северной столице будет высажено 5,6 тысяч деревьев.

Власти Санкт-Петербурга планируют привлечь городские предприятия к озеленению города. Об этом сообщает ФБА "Экономика Сегодня".

На рабочем совещании в Смольном глава города поручил местным предприятиям посадить по одному дереву. Пока в акции приняло участие 20 местных организаций. Планируется, что в Северной столице будет высажено 5,6 тысяч деревьев, 100 тысяч кустарников, 530 тысячи цветов. Для этих целей к работе каждый день привлекают свыше 1200 человек и больше 300 единиц специальной техники.

В издании сообщили, что за прошедший месяц в городе на Неве убрали 98% улиц и магистралей. Тем не менее, в некоторых районах предстоит провести дополнительную работу в связи с жалобами местных жителей на качество уборки.

Ранее на Piter.TV: В Петербурге объявили кастинг на "Алые паруса"

Фото: pixabay.com