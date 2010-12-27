Петербургские кораблестроители заплатят более 17 млн рублей за затянувшуюся поставку гребного вала

Петербургская компания "Нева Волга" два с половиной года тянула с поставкой важной кораблестроительной детали для АО "Центр судоремонта "Звездочка". За это она заплатит более 17 миллионов рублей. Такое решение вынес арбитражный суд Петербурга и Ленобласти.

В апреле 2015 года стороны заключили договор, согласно которому компания "Нева Волга" должна была предоставить АО "Центр судремонта "Звездочка" гребной вал. Отметим, что договор заключался для исполнения срочного государственного оборонного заказа по госконтракту, заключенного между Министерством обороны РФ и АО "ЦС "Звездочка". Согласно договору, "Нева Волга" должна была передать в собственность АО гребной вал с облицовкой на общую сумму 12 122 000 рублей, плюс НДС в размере 1 849 118,64 руб и отгрузить товар в астраханский филиал.

АО оплатило товар, однако в назначенный срок так его и не увидело. Тогда истец направил ответчику претензию с требованием в кратчайшие сроки отгрузить товар. В ответ на претензию компания "Нева Волга" предложила заключить дополнительное соглашение о переносе срока на апрель 2016 года. Астраханский филиал на условия не согласился.

В июне 2016 года "Центр судремонта "Звездочка" направил заявление об отказе от исполнения договора и возврате произведенной оплаты по договору, уплате штрафа, пени в адрес недобросовестного исполнителя. Чтобы не доводить дело до суда, "Нева Волга" пошла на переговоры, в ходе которых гарантировала поставку товара, заверив руководство филиала о том, что гребной вал почти изготовлен.

В ноябре того же года стороны заключили дополнительное соглашение, по которому ориентировочная цена договора в 12 122 000 руб, а также изменены сроки об оплате. Истец внес 5 200 000 рублей за товар, но его так и не увидел. Тогда АО потребовало вернуть произведенную по договору оплату в размере 17 322 000 рублей и оплатить штраф, пеню, однако ООО "Нева Волга" на требование не откликнулось. В июле текущего года АО "Центр судремонта "Звездочка" обратилось в суд.

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти постановил взыскать с ООО "Нева Волга" в пользу истца возврат аванса по договору поставки в размере 17 322 000 рублей, неустойку за просрочку поставки в размере 2 390 436 рублей, штраф за нарушение срока поставки в размере 1 732 200 рублей, а также расходы по оплате госпошлины в размере 126 655 рублей.

