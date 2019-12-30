Петербургские компании выразили сомнения в "светлом будущем"

Исследователи Санкт-Петербургского государственного экономического университета (СПбГЭУ) опросили стабильно развивающиеся компании Петербурга. Результаты оказались не самыми оптимистичными.

Как сообщили "Невские новости", всего было опрошено 73 представителя от компаний-участников 12-го Петербургского международного инновационного форума.

Результаты исследования оказались таковыми – 44 % опрошенных работают в сфере промышленности, 15% представляют научно-образовательную сферу, 12% работают с инфокоммуникациями, а 10% – с транспортной инфраструктурой. К опросу присоединились компании в финансовой сфере, энергетике, экологии и ЖКХ.

Опрошенные посетовали, что несмотря на то, что за последние пару месяцев у них выручка выросла, экономическое положение в стране остается плохим и будет ухудшаться. Эксперты обосновывают это тем, что на предприятиях в преддверии кризиса максимально стараются увеличить свои доходы.

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