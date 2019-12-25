Киностудии Петербурга подали 70 заявок на получение субсидии

Прием заявок завершился 4 мая.

Смольный получил около 70 заявок на предоставление субсидий от петербургских кинопроизводителей. Об этом сообщил глава комитета по культуре Федор Болтин.

В 2022 году на эти цели из городского бюджета готовы выделить 150 млн рублей. Это почти в 3 раза больше, чем было в прошлом году (58,8 млн). В 2021 средства получили 19 кинокартин: "Моя ужасная сестра", "Динамо", "Блокадный футбол", "Дополнительный урок", "Хлеб, "Север", Кобальт" и другие.

Получить субсидию может не только производитель фильмов, сериалов или НКО, но и коммерческая студия. Главное условие — картина должна быть снять на территории Петербурга с 2021 по 2023 год.

Подача заявок завершилась 4 мая.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что кабмин выделит дополнительно 5,5 млрд рублей на производство отечественных фильмов.

Фото: Piter.tv