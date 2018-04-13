Тяжелый случай: петербургские бомжи защищают свой мусор от коммунальных служб

Бомжи Северной столицы настолько суровы, что готовы бороться с коммунальными службами за сохранение мусора.

В Санкт-Петербурге в районе Озерков бригада коммунальных служб в масках расчищает территорию от множества мусора и грузит его в трактор. Однако, это оказалось совсем не простым занятием.

Дело в том, что местные бомжи против уборки своей зоны. По мнению бездомных, сотрудники коммунальных организаций изымают их имущество.

На кадрах видео видно, как на земле лежит женщина, которая кричит о том, что не нужно все убирать и трогать ее вещи. Также слышно, как автор видео говорит о том, что на место вызвали сотрудников полиции, однако, пока, приходится справляться с ситуацией самостоятельно.

Ранее мы сообщали о том, что жилищный комитет Петербурга принимает телефонные отзывы о качестве весенней уборки.

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