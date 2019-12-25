На фасадах Петербурга зажгутся проекции о блокаде в День памяти

Дворцовый, Троицкий и Бетанкура окрасятся в оливковый и зелёный.

В День памяти жертв блокады Ленинграда, 8 сентября, световое оформление Санкт‑Петербурга будет приведено в особый режим. Об этом сообщила пресс‑служба Комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

Специальную подсветку включат на трёх мостах – Дворцовом, Троицком и мосту Бетанкура. Их окрасят в оливковый и зелёный цвета, которые соответствуют цветам ленты Ленинградской Победы и символизируют воинскую доблесть, стойкость и жизненную силу города. Режим будет действовать с 20:00 8 сентября до 5:45 9 сентября.

Помимо мостов, до 10 сентября включительно на брандмауэрах десяти зданий разместят световые проекции. Петербуржцы увидят фотографии и произведения искусства военных лет – работы Бориса Кудоярова, Якова Рубанчика, Бориса Ермолаева и других авторов. Проекции появятся по адресам: 8‑я линия В.О., д. 85А; Большой проспект В.О., д. 70; Каменноостровский проспект, д. 26–28; Кондратьевский проспект, д. 14; Московский проспект, д. 91; набережная Обводного канала, д. 89; Новгородский проспект, д. 10; Шпалерная улица, д. 44; 1‑я Советская улица, д. 8; город Ломоносов, улица Федюнинского, д. 16.

Акция призвана стать символом скорби, благодарности и сохранения исторической памяти о блокадном Ленинграде.

Фото: пресс-служба Комитета по энергетике и инженерному обеспечению