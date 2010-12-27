Петербургская "школа молодого политика" подготовит управленцев для Северной столицы

В Северной столице набирает обороты программа по обновлению системы управления городом, инициатором которой выступил врио губернатора Александр Беглов.

Главная задача программы, получившей неофициальное название "35 на 35", - предоставление социальных лифтов для молодых специалистов и пополнение ими управленческого корпуса. Чтобы успешно справиться с реализацией задачи, в Петербурге заработал проект "Школа молодого политика".

Представительства этого проекта открыты в каждом районе города. Как рассказали организаторы, первыми программу обучения пройдут как минимум 500 человек. Старт лекций запланирован на 2 и 3 марта.

Положительные моменты в деятельности "Школы молодого политика" отметил генеральный директор аналитического центра Polit.Generation Ярослав Игнатовский.

С его слов, благодаря этому проекту появится возможность формирования кадрового резерва будущих управленцев и оживления общественно-политической жизни в Северной столице.

"Самая главная ценность "Школы молодого политика" в том, что она нацелена на достижения результата в долгосрочной перспективе за счет решения стратегических задач по обновлению кадров", - отметил Игнатовский.

Фактически в Петербурге формируется новая система поддержки молодежи, которая готова работать на благо города в органах как государственной, так и муниципальной власти, добавил эксперт.

Ранее Александр Беглов выступил с предложением дать старт программе "Лидеры города", нацеленной на создание возможностей для карьерного роста молодых специалистов.

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