Петербургская семья подарила музею в Царском Селе коллекцию старинного фарфора

В дар переданы 63 предмета середины XIX - первой половины ХХ века.

Семья Зверевых из Петербурга подарила ГМЗ "Царское Село" уникальную коллекцию фарфора середины XIX - первой половины ХХ века. Об этом рассказала пресс-служба музея.

Коллекция формировалась на протяжении нескольких десятилетий. В нее вошли 63 предмета из датского, русского, английского фарфора. Это лучшие образцы анималистической пластики, вазы с изображениями шведских шедевров архитектуры и датских пейзажей.

Основную часть предметов будут экспонировать в личных комнатах Николая II и Александры Федоровны. При их жизни там находилось большое собрание фарфора эпохи модерна.

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Фото: пресс-служба ГМЗ "Царское Село"