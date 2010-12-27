На Большой Разночинной пенсионерка нашла в ванной женский труп

На теле жертвы зафиксированы следы насильственной смерти.

Правоохранительные органы Петербурга расследуют необычное убийство, произошедшее в квартире местной пенсионерки. Пожилая женщина обнаружила труп неизвестной женщины в ванной комнате. С заявлением о трагедии старушка обратилась к полиции.

Оперативники установили, что жертвой оказалась жительница Тверской области. Тело жертвы было избито. По данным представителей закона, труп найден днем 4 сентября в доме 11 по Большой Разночинной улице в Петроградском районе города. Как именно неприятный "сюрприз" оказался в квартире пенсионерки - неизвестно. В настоящее время ситуацией занимаются следователи.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Фото: Piter.tv