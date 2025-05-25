Дистанции проходили в Курортном районе Петербурга: природных заказниках и особо охраняемых природных территориях.

Петербургская ориентировщица завоевала серебро на Международных соревнованиях в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила Федерация спортивного ориентирования Санкт-Петербурга.

В Санкт-Петербурге 22-26 мая прошли Всероссийские и Международные соревнования по спортивному ориентированию в велокроссовых дисциплинах. В соревнованиях приняли участие почти 200 спортсменов.

В рамках программы Всероссийских соревнований были проведены дисциплины "велокросс-спринт", "велокросс-классика" и "велокросс-общий старт". А 24 и 25 мая на территории Санкт-Петербурга прошли Международные соревнования по спортивному ориентированию в велокроссовых дисциплинах. В числе участников – сборные команды РФ, Беларуси, Казахстана, Турции, Монголии, Буркина Фасо, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, Экваториальной Гвинеи и других стран.

Дистанции проходили в Курортном районе Петербурга: природных заказниках и особо охраняемых природных территориях.

Спортсменка из Петербурга Екатерина Ландграф в составе сборной команды Российской Федерации завоевала серебро в заключительный день Международных соревнований в дисциплине "велокросс-общий старт".

Фото: Федерация спортивного ориентирования Санкт-Петербурга