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Петербургская митрополия прокомментировала пожар в храме Василия Великого
Сегодня, 17:01
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Петербургская митрополия прокомментировала пожар в храме Василия Великого

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В результате возгорания никто не пострадал.

В Петербургской митрополии рассказали, что после пожара в храме Василия Великого началось расследование. Пламя удалось ликвидировать, причины и обстоятельства случившегося выясняются. 

В результате возгорания никто не пострадал. Огонь повредил церковь лишь снаружи. Здание  не пострадало внутри. Иконостас, престол, все богослужебные предметы и облачения в порядке. 

Воскресную литургию провел настоятель храма отец Анатолий Першин на улице. Помолиться пришли 60 прихожан. 

Подробности случившегося уточняются.

Ранее на Piter.tv: пожарные потушили крышу в церкви Василия Великого - видео.

Фото: Piter.tv

Теги: мчс, осиновая роща, петербургская митрополия, пожар в храме василия великого, спасатели
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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