Петербургская митрополия прокомментировала пожар в храме Василия Великого

В результате возгорания никто не пострадал.

В Петербургской митрополии рассказали, что после пожара в храме Василия Великого началось расследование. Пламя удалось ликвидировать, причины и обстоятельства случившегося выясняются.

В результате возгорания никто не пострадал. Огонь повредил церковь лишь снаружи. Здание не пострадало внутри. Иконостас, престол, все богослужебные предметы и облачения в порядке.

Воскресную литургию провел настоятель храма отец Анатолий Першин на улице. Помолиться пришли 60 прихожан.

Подробности случившегося уточняются.

Ранее на Piter.tv: пожарные потушили крышу в церкви Василия Великого - видео.

Фото: Piter.tv