Петербургская биржа ограничила торги бензином для стабилизации рынка

Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа ввела с 8 сентября новые ограничения на торги бензином. Об этом сообщает "Интерфакс".
Для бензинов Регуляр-92 и Премиум-95, перевозимых железнодорожным транспортом, установлен предел колебания цен: +0,01% и -20% от текущей рыночной стоимости.
Также введен режим накопления заявок и аукцион открытия. Участники торгов могут подать только одну заявку на покупку в размере одного лота по каждому виду топлива.
Кроме того, запущен двусторонний встречный аукцион. В его рамках каждый участник может оформить до 15 заявок на приобретение, причем каждая из них ограничена объемом до трех лотов.
Фото: Piter.tv
