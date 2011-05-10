  1. Главная
Петербургская биржа ограничила торги бензином для стабилизации рынка
Сегодня, 16:32
На бирже с 8 сентября действуют новые правила продажи бензина по лотам.

Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа ввела с 8 сентября новые ограничения на торги бензином. Об этом сообщает "Интерфакс".

Для бензинов Регуляр-92 и Премиум-95, перевозимых железнодорожным транспортом, установлен предел колебания цен: +0,01% и -20% от текущей рыночной стоимости.

Также введен режим накопления заявок и аукцион открытия. Участники торгов могут подать только одну заявку на покупку в размере одного лота по каждому виду топлива.

Кроме того, запущен двусторонний встречный аукцион. В его рамках каждый участник может оформить до 15 заявок на приобретение, причем каждая из них ограничена объемом до трех лотов.

