Петербургская активистка заплатит компенсацию за съемку чиновника на приеме

Госслужащий отказался слушать, пришедшую к нему на прием, жительницу Петербурга и покинул кабинет. Случившееся попало на видео, а затем в интернет.

30 января в суде Санкт-Петербурга отказали в удовлетворении апелляционной жалобы активистки группы мониторинга "Наблюдаем за ЖКХ" Марины Мачневой. Она засняла на камеру и опубликовала в социальной сети неподобающее поведение главы городской жилищной инспекции города Владимира Зябко.

Суд рассмотрел жалобу по иску чиновника о защите чести и достоинства, деловой репутации взыскании морального вреда. Известно, что Зябко подал в суд на активистку после того, как она опубликовала видео с его участием в социальной сети "Вконтакте". Госслужащий попросил взыскать с девушки в виде моральной компенсации один миллион рублей, однако по решению суда эту сумму сократили до 10 тыс. рублей.

Мачневу обязали удалить из сети видео и комментарии, а также выплатить компенсацию морального вреда.

Напомним, инцидент произошел в декабре 2016 года, когда активистка посетила Зябко в часы его приема. Чиновник прервал прием и покинул приемную в 11:40, хотя обязан принимать до с 09:00 13:00 каждую третью пятницу.

На записи было слышно, как девушке заявили, что если ее что-то не устраивает, пусть обращается в прокуратуру. Также на видео была слышна реплика главы инспекции: "Да снимайте что хотите, это ваше право".