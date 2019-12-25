Засор на магистральных сетях оставил жилой комплекс в Петербурге без воды

В Петербурге три цистерны с водой направили к ЖК после коммунальной аварии.

Жители жилого комплекса на Михайловской дороге в Парголово остались без холодной и горячей воды из-за засора на магистральных канализационных сетях. Авария также привела к затоплению подвальных помещений. Об этом сообщает "Фонтанка".

По словам специалистов, из-за засора стоки перестали уходить по канализации и под давлением начали поступать в подвалы через внутренние инженерные стыки. В результате оказались затоплены кладовые и технические помещения. На месте работают аварийные бригады, которые совместно с управляющей компанией откачивают воду.

Жители сообщили, что перебои с питьевой водой затянулись почти на сутки. Первоначально к домам привезли одну автоцистерну, однако запас быстро закончился. Бутилированную воду в ближайших магазинах также раскупили.

Позднее "Водоканал" направил к дому № 6 на Михайловской дороге еще три прицепа-цистерны с чистой водой. Сроки восстановления водоснабжения пока не уточняются.

В пресс-службе "Водоканала" сообщили, что промывка канализационных сетей для обнаружения и устранения засора ведется непрерывно. В ведомстве также отметили, что за наличие и исправность отсекающих систем отвечает управляющая компания или собственник помещений.

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Фото: Piter.tv