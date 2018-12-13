Петербург попал в тройку городов с высоким уровнем комфорта для бизнеса

Опрос был проведен в рамках Дня предпринимателя в России, который традиционно отмечается с 2007 года.

Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru выявил самые комфортные города для организации предпринимательской деятельности. Третье место в этом списке занял Санкт-Петербург, показали результаты на сайте организации.

За Северную столицу отдали свои голоса 10% опрошенных. Строчкой выше расположились Сочи (14%), а возглавила список Москва, за которую проголосовали 50% граждан. На четвёртом и пятом месте с одинаковыми результатами оказались Калининград и Севастополь (6%).

Опрос был проведен в рамках Дня предпринимателя в России, который традиционно отмечается с 2007 года.

Ранее Петербург стал лидером среди городов для летних поездок по России.

Фото: Piter.tv