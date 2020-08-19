Петербург закупил снегоуборочные машины на 725 млн рублей

Город купил 222 единиц техники.

В Петербурге закупили снегоуборочные машины на 725 млн рублей. Они получат 222 единиц техники. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

Как рассказали в Смольном, в первые контракты вошли 80 коммунальных машин МК.02 на базе трактора "Беларус-82.1" с отвалом и щёточным оборудованием, 85 уборочных машин МУ-320 на базе трактора "Беларус-320" с отвалом и щёточным оборудованием. Помимо них будут приобретены 57 универсальных фронтальных мини-погрузчиков с бортовым поворотом МКСМ 1200М "Черта".

Ранее в доме престарелых на Свердовской набережной нашли различные нарушения. У некоторых проживающих не было индивидуальных полотенец.

Фото: пресс-служба Смольного

