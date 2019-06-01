Петербург встретит воскресенье облачной погодой

В конце недели ожидается умеренный дождь.

По данным ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в воскресенье, 2 июня в Петербурге будет преобладать облачная погода. Ожидается небольшой дождь, местами умеренный.

Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах 10-12 градусов тепла, а днем изменится до 14-16 градусов со знаком "плюс".

Ночной ветер будет дуть с юга и юго-запада, днем – с юго-запада и запада со скоростью 8-13 метров в секунду.

Атмосферное давление будет ночью понижаться, а днем слабо повышаться.

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