Петербург встретил юбилейный Поезд Памяти с участниками из 18 стран

В городе на Неве для них подготовили насыщенную программу.

В пятый раз Петербург встретил Поезд Памяти — патриотическую акцию, инициированную главами Совета Федерации России и Белоруссии. В город прибыли школьники-победители олимпиад и конкурсов, посвящённых Великой Отечественной войне. Маршрут объединил лучших учеников из 18 стран, включая Армению, Казахстан, а также впервые — школьников из США, Великобритании и Франции.

Конкурс на участие в проекте превысил 200 человек на место, всего было подано не менее 40 тысяч заявок. В Петербурге для ребят организовали экскурсию по Петергофу, посещение Музея железных дорог и отправку открыток с полевой почты Финляндского вокзала. Школьники возложат цветы на Пискарёвском мемориальном кладбище.

Участники отметили, что проект объединяет дружбой независимо от гражданства, а организаторы подчеркнули, что такие инициативы формируют общее успешное будущее. Следующая остановка Поезда Памяти — Архангельск.

Ранее на Piter.TV: после карантина заработала петербургская школа №39.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)