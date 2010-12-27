Петербург на четвертом месте среди чистых городов России

Назван рейтинг самых чистых и грязных регионов России. Санкт-Петербург впервые вошел в пятерку чистых городов РФ.

Общественная организация "Зеленый патруль" выявила рейтинг самых чистых городов за прошедшее лето 2017 года. Санкт-Петербург впервые занял четвертое место в экологическом рейтинге.

В пятерку чистых городов по итогу лета текущего года входят: Тамбовская, республика Алтай, Алтайский край, Петербург, Чувашская республика. Первый раз Северная столица заняла четвертую позицию, кроме того Петербургу удалось обойти Москву. Столицу России подвели проблемы загрязнения атмосферного воздуха, которые были выявлены этим летом.

Также установлены самые загрязненные регионы России. В этот список попали: Свердловская область, Челябинская область, Подмосковье, Иркутская и Брянская области. Отметим, что Ленинградская область в списке грязных городов заняла 79 место.