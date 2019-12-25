Петербург вошёл в десятку популярных туристических направлений июля

В приоритете у путешественников чаще всего выступает отдых, полный событий и впечатлений.

Петербург вошёл в топ-10 наиболее популярных туристских направлений предстоящего июля. Об этом сообщила пресс-служба городского комитета по развитию туризма со ссылкой на сервис бронирования отелей.

Среди всех российских регионов Северная столица заняла третье место: её опередили Сочи и Анапа, при этом остальные города в рейтинге тоже считаются курортными.

По словам главы туристического ведомства Сергея Корнеева, во время отдыха путешественники все чаще выбирают не пассивное времяпрепровождение, а новые знания, впечатления и эмоции. Также он отметил, что Петербург может открываться туристам с разных сторон в зависимости от времени года.

Ранее мы сообщили о том, что судовладельцы в Петербурге расширят флот пассажирских речных судов.

Фото: Piter.TV