Петербург попал в ТОП городов с самой высокой рождаемостью

Петербург занял четвертое место по уровню рождаемости среди всех городов России. За прошлый год в Северной столице родилось 64 тысячи малышей. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
Первое место в списке заняли Москва, где за год родилось 130 тыс. человек родилось в прошлом году, на втором месте расположилась Московская область (83 тыс. человек), на третьем месте - Краснодарский край (64,5 тыс.).
Антирейтинг рождаемости возглавляет Ненецкий автономный округ, в котором в 2018 года родилось 394 человека.
Фото: открытые источники
Обсуждение ( 0 )