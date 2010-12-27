Петербург попал в ТОП городов с самой высокой рождаемостью

Рейтинг рождаемости опубликовал Росстат.

Петербург занял четвертое место по уровню рождаемости среди всех городов России. За прошлый год в Северной столице родилось 64 тысячи малышей. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Первое место в списке заняли Москва, где за год родилось 130 тыс. человек родилось в прошлом году, на втором месте расположилась Московская область (83 тыс. человек), на третьем месте - Краснодарский край (64,5 тыс.).

Антирейтинг рождаемости возглавляет Ненецкий автономный округ, в котором в 2018 года родилось 394 человека.

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