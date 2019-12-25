Петербург вновь обогнал Москву по числу смертей от коронавируса за сутки

В городе на Неве скончались еще 79 КОВИД-пациентов.

За минувшие сутки в Петербурге зарегистрировали 79 новых летальных исходов от коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.

По этому показателю Северная столица вновь оказалась на первом месте среди регионов РФ, обогнав предыдущего лидера списка – Москву, где за прошедшие 24 часа выявили 75 новых жертв КОВИД. В топе-3 по смертности также оказалась Московская область с 24 новыми умершими.

В целом по России выявили еще 562 летальных случаев. С начала пандемии от коронавируса скончались 55 827 россиян, выздоровели – 2 496 183.

Ранее мы писали, что молодые петербуржцы стали болеть коронавирусом чаще.

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