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Петербург вновь обогнал Москву по числу смертей от коронавируса за сутки
Сегодня, 10:52
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Alena_Zinovieva

Петербург вновь обогнал Москву по числу смертей от коронавируса за сутки

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В городе на Неве скончались еще 79 КОВИД-пациентов.

За минувшие сутки в Петербурге зарегистрировали 79 новых летальных исходов от коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.

По этому показателю Северная столица вновь оказалась на первом месте среди регионов РФ, обогнав предыдущего лидера списка – Москву, где за прошедшие 24 часа выявили 75 новых жертв КОВИД. В топе-3 по смертности также оказалась Московская область с 24 новыми умершими.

В целом по России выявили еще 562 летальных случаев. С начала пандемии от коронавируса скончались 55 827 россиян, выздоровели – 2 496 183.

Ранее мы писали, что молодые петербуржцы стали болеть коронавирусом чаще.

Фото: pixabay.com

Теги: коронавирус, оперативный штаб, смертность
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня, Коронавирус в Петербурге,

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