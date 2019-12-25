Петербург утвердил трамвайный маршрут "Купчино" – "Шушары" с выходом к новым кварталам

Новый маршрут до Шушар обеспечит прямую связь с метро и снизит нагрузку на Витебский проспект.

В Петербурге утверждён трамвайный маршрут, который свяжет станцию метро "Купчино" и Старорусский проспект в посёлке Шушары. Комитет по транспорту опубликовал распоряжение, в котором новый маршрут внесён в реестр под номером 2. Он станет частью трамвайной линии "Славянка".

Согласно документу, линия пройдёт через жилые кварталы Шушар и обеспечит прямой доступ к метрополитену без использования Витебского проспекта, где регулярно фиксируются транспортные затруднения.

Первые пять остановок планируется запустить в конце 2025 года. В перечень войдут конечная "Балканский", остановка по требованию "река Волковка", а также "Вилеровский переулок", "Окуловская улица" и "Валдайская улица".

Комитет по транспорту подготовил расчёт субсидирования перевозок для компании "Балтнедвижсервис", которая реализует проект линии "Купчино – Шушары – Славянка". На нерегулируемый тариф предусмотрены выплаты в объёме 1,7 млрд руб. в 2026 году, 4,2 млрд руб. в 2027 году и 4,6 млрд руб. в 2028 году.

Дополнительно планируется компенсация расходов на льготные проездные. Размер выплат составит 367,4 млн руб. в 2026 году, 532,6 млн руб. в 2027 году и 592,3 млн руб. в 2028 году.

Фото: Piter.TV