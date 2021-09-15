Петербург признан лидером по внедрению экспортного стандарта

Город признан одним из передовых регионов по реализации регионального экспортного стандарта. Высокую оценку дала гендиректор Российского экспортного центра Вероника Никишина на встрече с президентом.

Санкт-Петербург признан одним из регионов-лидеров по внедрению регионального экспортного стандарта. Такую оценку городу дала генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина на рабочей встрече с президентом Владимиром Путиным.

Петербургские практики легли в основу обновлённой версии стандарта – 3.0. Он разработан в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" и предусматривает переход от базовых условий к практическим инструментам поддержки компаний с учётом реальных потребностей бизнеса.

Губернатор Александр Беглов подчеркнул, что признание Петербурга одним из лидеров по внедрению экспортного стандарта – результат системной работы всей городской команды. По его словам, предприятия успешно выходят на новые рынки, а исполнительная и законодательная власти создают для этого все необходимые инструменты.

Он также отметил, что сегодня Северная столица ведёт торговлю с 202 странами, причём 84 процента товарооборота приходится на дружественные государства – рост более чем вдвое с 2021 года. Несырьевой экспорт за прошлый год увеличился на 15 процентов. По словам губернатора, серьёзный потенциал для роста экспорта имеют высокотехнологичные отрасли: от машиностроения и фармацевтики до IT и креативных индустрий.

Фото: пресс-служба Смольного