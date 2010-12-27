Петербург примет первый этап женского гоночного чемпионата "W Series"

В городе гонки пройдут в конце мая.

Петербург станет площадкой для первого этапа чемпионата среди женщин на одноместных гонках "W Series". Города-участники объявили на официальном сайте спортивного мероприятия. Вплоть до сентября женские "автозабеги" примут также Швеция, Италия, Германия, Великобритания и Нидерланды.

В Петербурге этап пройдет 29-30 мая на трассе "Игора Драйв" длиной чуть больше 4 километров. Организаторы отметили, что не знакомы с новой трассой, однако водители Deutsche Tourenwagen Masters (немецкого аналогичного чемпионата), которые уже опробовали ее, похвалили площадку. Трассу назвали быстрой и технически качественной, а особенно отметили финальный гористый сектор, который показался участникам захватывающим.

Петербургский этап станет домашним "полем" для одной из участниц – молодой петрозаводской гонщицы Ирины Сидорковой. Девушке всего 16 лет.

Также Петербург может провести чемпионат Европы по гандболу в 2024 году.

Фото: wseries.com