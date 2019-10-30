Петербург может провести чемпионат Европы по гандболу в 2024 году

Северная столица претендует на проведение в 2024 году чемпионата Европы по гандболу. Об этом рассказал "Петербургский дневник" со ссылкой на вице-губернатора города Владимира Кириллова.
Вице-губернатор напомнил, что Петербург уже удостоился чести стать площадкой для проведения финала Лиги чемпионов УЕФА в 2021 году. Также город готовится к двум другим крупным чемпионатам мира: по волейболу, который состоится в 2022 году, и по хоккею, готовящемуся к открытию в 2023. На этих спортивных мероприятиях Петербург не остановился: в его планах заполучить право провести европейские гандбольные соревнования.
Это желание сейчас рассматривается Международной федерацией гандбола.
Ранее канал "Зенита" на YouTube достиг отметки в 500 тысяч подписчиков.
Фото: pixabay
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