Город победил с заявкой на проведение данного мероприятия.

Петербург примет Международный конгресс математиков в 2022 году. Такое решение приняло жюри в Сан-Паулу. Городская заявка признана лучшей среди конкурентов. О радостном событии журналистам рассказал сопредседатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович.

Спикер отметил, что вторым по популярности городом был Париж. Он проиграл Северной столице России со счетом 83 против 67 баллов.

Напомним. что данное мероприятие проводится по традиции раз в четыре года. В Петербурге оно состоится с 15 по 23 августа.

Фото: Piter.tv