Петербург попал в топ-10 городов по зарплатам молодёжи

Лидерами рейтинга стали Чукотка, Магаданская область и Москва.

Петербург занял последнее место в десятке городов России по уровню зарплат молодёжи по итогам января–мая 2026 года, пишет Деловой Петербург со ссылкой на исследование Сбер2В Аналитики. Средняя зарплата жителей Северной столицы в возрасте от 18 до 34 лет составила 116,8 тысячи рублей.

Первое место занял Чукотский автономный округ с 182,5 тысячи рублей, на втором — Магаданская область (151,2 тысячи), на третьем — Москва (143,7 тысячи). Наиболее высокие зарплаты молодые специалисты получают в добыче полезных ископаемых, следом идут сфера информации и связи, а также профессиональная, научная и техническая деятельность.

Ранее мы сообщили о том, что за год сбережения петербуржцев выросли на 1,1 трлн рублей.

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