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Петербургская полиция получит новые автомобили за 98 млн рублей
Вчера, 19:33
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Butenko
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Петербургская полиция получит новые автомобили за 98 млн рублей

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СМИ рассказали о крупной автомобильной закупке городского МВД.

В ближайшее время МВД Санкт-Петербурга получит несколько десятков современных автомобилей для работы полиции. Об этом сообщает Мойка78. По данным СМИ, соответствующий контракт провел Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности. Государство выделило на закупку 98 млн рублей. Все деньги потратят на приобретение современных легковушек.
 
Из документации становится понятно, что власти закупают седаны с бензиновым двигателем и "механикой". Кроме того, в машинах будут кондиционеры, бортовой компьютер и специальные графические обозначения на внешней части корпуса. 
 
Теги: автомобили мвд , новости питера , новости спб
Категории: Новости СПб

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