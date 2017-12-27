Петербургская полиция получит новые автомобили за 98 млн рублей

СМИ рассказали о крупной автомобильной закупке городского МВД.

В ближайшее время МВД Санкт-Петербурга получит несколько десятков современных автомобилей для работы полиции. Об этом сообщает Мойка78 . По данным СМИ, соответствующий контракт провел Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности. Государство выделило на закупку 98 млн рублей. Все деньги потратят на приобретение современных легковушек.

Из документации становится понятно, что власти закупают седаны с бензиновым двигателем и "механикой". Кроме того, в машинах будут кондиционеры, бортовой компьютер и специальные графические обозначения на внешней части корпуса.