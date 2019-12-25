В Петербурге не будет салюта в День города

Иначе на салют придут многие люди.

В День города 27 мая не будет праздничного салюта. Об этом сообщил глава Комитета по культуре Константин Сухенко.

Сухенко пояснил, что это связано с ограничительными мерами в городе. Если салют все же состоится, то на него неизбежно придёт много людей. Чтобы этого избежать, салют было решено отменить совсем.

Массовые мероприятия в Петербурге запрещены до 31 мая. В День города не будет и возложения цветов к Медному всаднику. В этот день парад барабанщиков пройдет в режиме онлайн.

Молодежный театр на Фонтанке покажет онлайн-концерт на День города.

Фото: Piter.TV