В Петербурге не будет салюта в День города

В День города 27 мая не будет праздничного салюта. Об этом сообщил глава Комитета по культуре Константин Сухенко.
Сухенко пояснил, что это связано с ограничительными мерами в городе. Если салют все же состоится, то на него неизбежно придёт много людей. Чтобы этого избежать, салют было решено отменить совсем.
Массовые мероприятия в Петербурге запрещены до 31 мая. В День города не будет и возложения цветов к Медному всаднику. В этот день парад барабанщиков пройдет в режиме онлайн.
Молодежный театр на Фонтанке покажет онлайн-концерт на День города.
Фото: Piter.TV
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