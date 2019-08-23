Молодежный театр на Фонтанке покажет онлайн-концерт на День города

Театр готовит программу в Измайловском саду.

Несмотря на пандемию коронавируса, Молодежный театр на Фонтанке не собирается отказываться от празднования Дня города в среду, 27 мая.

Каждый год театр готовил праздничную программу в Измайловском саду и в этом году тоже подготовил пару сюрпризов. Так, онлайн-концерт группы ДунаевскийOrchestra начнется 27 мая в 12:00. Также зрители увидят фильм, в который войдут номера артистов театра, исполненные ими в разные годы. Петербуржцы смогут послушать стихи и песни в исполнении артистов Молодежного театра.

Также в этом году театр разыграет абонементы на спектакли нового, 42-го театрального сезона. Условия участия в лотерее огласят в ближайшее время.

Вечером петербуржцы смогут увидеть театрализованную читку романа Оскара Уайльда "Портрет Дориана Грея", приуроченную ко Дню библиотек.

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Фото: pixabay