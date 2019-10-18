Ко Дню рождения Петербург нарядится 300 тысячами распустившихся тюльпанов

Город наполнят белые, красные, фиолетовые, бордовые бутоны.

Ко Дню города в Петербурге одновременно распустится почти 300 тысяч тюльпанов. Как рассказали в городском комитете по благоустройству, столько цветочных луковиц высадили прошлой осенью.

Отмечается, что не самый теплый май продлил цветение многих сортов тюльпанов, поэтому скоро клумбы украсят бордовые, оранжевые, белые, розовые, алые и фиолетовые бутоны. Почти 25 тысяч тюльпанов уже начали раскрываться в Александровском саду, здесь высадили желто-красные "Принц Карнавал". В Обуховском сквере уже радуют глаза три тысячи белых цветов сорта "Диана", а в городском саду Колпино – 22 тысяч бордовых и цикломеновых тюльпанов.

Множество тюльпанов украсили Васильевский остров, там высадили пионовидные красные цветы, устойчивые к дождям и времени. Самый большой цветник расположился на проспекте Славы, где цветы образовали цифру 75 и георгиевскую ленту ко дню Победы. 9000 тюльпанов заняли 175 квадратных метров.

В День города в Петербурге пройдет 140 праздничных онлайн-мероприятий.

Фото: pixabay