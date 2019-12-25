В День города в Петербурге пройдет 140 праздничных онлайн-мероприятий

В реальности останется только торжественный выстрел из пушки в Петропавловской крепости и зажженные Ростральные колонны.

Свой День рождения в этом году Петербургу придется провести в онлайн-пространстве, 27 мая городу исполнится 317 лет. В пресс-службе Смольного рассказали, какие виртуальные мероприятия ждут горожан.

В реальности прогремит полуденный традиционный выстрел из пушки в Петропавловской крепости, выстрел торжественно осуществят петербургские врачи. Также зажгутся факелы на Ростральных колоннах. Остальные крупные мероприятия вынужденно уйдут в онлайн, но их состоится порядка 140 – петербуржцам будет из чего выбрать.

Концерт "Классика на Дворцовой" и традиционный концерт от БКЗ "Отябрьский" пройдут в эфире телеканала "Санкт-Петербург", выступать пригласят множество артистов. В эфире телеканала "78" покажут гала-концерт "#Петербург 317". Городские театры готовят видеозаписи праздничных спектаклей и кинофильмы, районные администрации – мастер-классы, онлайн-выставки и видеолекции по истории Петербурга.

Также петербуржцы могут поучаствовать в крупном флешмобе, в ходе которого нужно исполнить "Вечернюю песню" Василия Соловьева-Седого и выложить запись в сеть. Лучшие исполнения покажут в ходе концерта от БКЗ.

Ранее мы рассказывали, что в Петербурге власти заказали концерт на 3500 человек за 5,7 миллиона рублей

Фото: Piter.TV